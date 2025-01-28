Memurların prime esas kazancının düşük gösterilmesi, Cimer Dilekçe örneği

Genel İdari Hizmetler Sınıfında 3/1 derece-kademe ile memur olarak görev yapmaktayım.15/12/2024 tarihinde tarafıma 46.391,74 TL maaş ödemesi yapılmıştır.(ek-1 maaş bordrosu)

Maaş bodromu incelediğimde; Gelirler toplamı 55.186.66 TL, Kesintiler toplamı 8.794.92 TL'dir.Ancak SGK Hizmet Dökümüme baktığımda prime esas kazancımın 26.364,12 TL olduğunu, bu bedel üzerinden sigortamın yatırıldığını tespit ettim.(ek-2 SGK hizmet dökümü)

Yine geriye dönük SGK Hizmet Dökümüme baktığımda prime esas kazancımın 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise 20.381,38 TL olduğunu tespit ettim.Bilindiği üzere 2024 yılında brüt asgari ücret 20,002.50 TL, net 17,002.12 TL idi.Yani, 13 yıldan fazla hizmeti bulunan yüksek lisans mezunu bir devlet memuru ile işçi olarak çalışan bir kişinin prime esas kazancı neredeyse aynıdır. Arada yaklaşık 380 TL fark vardır.Bilindiği üzere memurlar derece ve kademe olarak 4. ve 3. dereceye indiklerinde ek göstergeden kaynaklı maaşlarında bir artış olmaktadır.Eğer bu ek göstergeden kaynaklı maaş artışları da olmasa belki de prime esas kazancımız brüt asgari ücretten daha da aşağı olacaktır.Geçmişte bu durum yaşanıştır.Konu ile ilgili Türkiye'de faaliyet gösteren Türkiye Kamu Sen adlı sendikanın internet sitesinde paylaştığı ve ekte görselini sunduğum bir haber metni;"...Hukuken tam zamanlı çalışanlar bakımından asgari ücretin altında prim ödenemediği için asgari prim miktarı ile söz konusu kamu görevlisinin ödeyeceği prim miktarı arasındaki farkın kamu bütçesinden kapatılması gerekmiştir. Bunun üzerine SGK tarafından yapılan bir duyuru ile Emekli Keseneği ve Genel Sağlık Sigortası Pirimi Devlet payı kalemlerinde yükseltilme yapılmak suretiyle prime esas kazanç miktarının asgari ücretin altında kalması geçici olarak engellenmiştir." şeklindedir. (ek3-ek-4 haber metni)

Memurların, prime esas kazançları brüt asgari ücretten biraz fazla olan memurların, emekli olduklarında maaşları çok düşük bağlanmaktadır.Bu hususta kendi ünvanım için yaptığım araştırmada 25 yılını dolduran ve yüksek öğrenim mezunu 1/3 derece-kademeye ulaşmış bir memurun emekli maaşının 23.908 TL olduğunu tespit ettim.(Ek-5memurlar.net maaş robotu görüntüsü)

Ülkemizde, 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL'dir.Yukarıda da görüldüğü üzere emekli memur maaşı ile asgari ücret neredeyse aynı olmuştur.Hatta SSK emeklileri 12.500 TL maaş almaktayken, 2025 yılı Ocak zammı sonrası 14.000 TL seviyelerinde maaş almaktadır. Bu durum Sosyal Devlet ilkesi ve Hukuk Devleti ilkesi ile bağdaşmamaktadır.Memurlar açısından düşük memur maaşına ve düşük emekli maaşına yol açan en önemli neden memura yapılan ödemelerin tümünün prime esas kazancın da gösterilmemesidir.Yukarıda yaptığım açıklamalar dikkate alınarak; Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile gerekli çalışma yapılarak maaş bodromda gösterilen tüm gelirlerin prime esas kazancıma dahil edilmesini ve bu şekilde düzeltilmesini, yazılı bilgi verilmesini talep ederim