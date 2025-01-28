Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Ocak 2025 17:50
Mrb dostlarim

6 ay önce x iline eş tayini yapıp geldim 1 yıl dolmadan farklı bir ile eş tayini yapabilirmiyim herhangi bir süre şartı vs başka bir şey varmı engel

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