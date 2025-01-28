Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Ocak 2025 18:28
Mesai saati düzenlemesi

Sağlık bak sağlık tek olark çalışıyorum ama işim normal mesai saatleri içerisinde sadece yapılan bi iş acili yok ama kurum akşam 8 den 12 ye ve hafta sonu d olmak üzere mesai saatlerinde değişim yaptırma kararı aldı. Cumartesi 16 saat gidip h içi iki gün izinli olunacak mesela böyle değişim yaptırılabilir mi? Cumartesi gittiğimizde kurumda neredeyse kimse olmadığı için normal iş akışı da olmuyor sadece oturupbelki bi iş çıkarsa diye beklicez

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