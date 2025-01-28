Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Ocak 2025 19:18
Proje okullarında tayin

Proje okullarında boş kadroyu yazdığımızda sizce hiç mi şansımız yok hocalarım :( Tamamen mi adamına göre. Mevcut görevlendirmeler mi kadroya geçmiş olacak yani, bizimki boşuna mı?

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