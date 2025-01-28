bikaç ay önce bazı mecburi sebeplerden ötürü istifa ettiğim işime geri dönmek istiyorum 1yıl içinde dönülebiliyor deniyor böyle birşey var mı varsa ne yapmam gerekiyor bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

bikaç ay önce bazı mecburi sebeplerden ötürü istifa ettiğim işime geri dönmek istiyorum 1yıl içinde dönülebiliyor deniyor böyle birşey var mı varsa ne yapmam gerekiyor bilgisi olan yardımcı olabilir mi?