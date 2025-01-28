Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Ocak 2025 20:31
istifa
bikaç ay önce bazı mecburi sebeplerden ötürü istifa ettiğim işime geri dönmek istiyorum 1yıl içinde dönülebiliyor deniyor böyle birşey var mı varsa ne yapmam gerekiyor bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

horageçti
Şef
28 Ocak 2025 21:33
cte dilekçe yazıyorsun hakkın var ama uygun görürlerse sen yaz dilekçeni

horageçti
Şef
28 Ocak 2025 21:34
istifa ettigin komisyon aracılığı ile yada bulundugun ildeki komisyon aracılığı ile yada cte kendin gidip bizzat ordada dilekçe verebilirsin

yatıksekiz
Aday Memur
28 Ocak 2025 21:41

Çoğu insan istifa durumunda 6 ay içinde geri dönülebileceğini söylüyor ancak bilinenin aksine 6 aylık ve 1 yıllık süreler memuriyete dönme süresi değil, geri dönememe süresidir. DMK. md.97 "....çekilen ve çekilmiş sayılanlar altı ayı geçmeden .... devlet memurluğuna alınamazlar" Bu kural istifayı zorlaştırmak, personelin istifa kararı alırken daha ciddi düşünmesini sağlamak için getirilmiş bir kuraldır.

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