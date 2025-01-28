Adalet Hizmetleri Sınıfı

Adliye personeli günlerdir bu konu hakkında paylaşım yapıp fikirlerini dile getirirken nedense cezaevi personellerinden pek ses çıkmıyor.Cezaevi personeli olarak biz istemiyor muyuz? Bizim şartlarımız çok mu iyi? Neden fikir beyan etmiyoruz?

Adliye personeli günlerdir bu konu hakkında paylaşım yapıp fikirlerini dile getirirken nedense cezaevi personellerinden pek ses çıkmıyor.Cezaevi personeli olarak biz istemiyor muyuz? Bizim şartlarımız çok mu iyi? Neden fikir beyan etmiyoruz?