Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Ocak 2025 20:45
Adalet Hizmetleri Sınıfı
Adliye personeli günlerdir bu konu hakkında paylaşım yapıp fikirlerini dile getirirken nedense cezaevi personellerinden pek ses çıkmıyor.Cezaevi personeli olarak biz istemiyor muyuz? Bizim şartlarımız çok mu iyi? Neden fikir beyan etmiyoruz?

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