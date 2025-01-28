Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Ocak 2025 21:55
Özel Sektör Eş Durumu

merhaba,

eşim hemşire eş durumu ile istanbula tayin istedik. şuan çalıştığı hastanesinden aradılar başvurumuz onaylanmış süreç devam ediyor. ben kadıköyde çalışıyorum. bu durumda ataması neye göre yapılacak? kadıköy ilçesi içindeki hastanelere mi yoksa herhangi bir yer de olabilir mi? örneğin sancaktepeye de çıkabilir mi?

Çok Yazılan Konular

Sorularınızı yanıtlıyorum.5434 mü 5510 mu Eş tayini atama işlemleri başlatıldıEş durumuyla atamaYeni atama yönetmeliği mağdurlarıÜcretsiz izinde derece ve Sgk borçlanması3+1 Sözleşmeli Eş Durumu Kurası Hakkında Bilgilendirme ve RehberAsm hemşire maasieş durumu yardım heyet raporunda taban ödeme

Sözlük

nazenin 3 entrysi olmayan konular 4 kızım sana diyorum gelinim sen anla 1 bakkalın önünden market poşeti ile geçmek 1 eskiden 2 limon 5 Bugün olanlar 1 Hayatın bir kitap olsa adı ne olurdu? 1 miraç kandili 1 nergis 4

Son Haberler

CHP, gazetecilerin gözaltına alınmasıyla ilgili heyet görevlendirdiRTÜK'ten sunucu Kübra Par hakkında incelemeKriko kayınca aracının altında kalan kişi öldü2024 KPSS puanıyla ne kadar öğretmen ataması olacak?BM: Türkiye'den Suriye'ye 80 bin mülteci geri dönüş yaptı

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları