KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan


28 Ocak 2025 21:56
Astsubaylık için DGS

Merhabalar askere yedek astsubay olup iç alım ile astsubay olmayı düşünüyorum. İleri düzey ingilizcem var. YDS sınavına girmem askeriyede herhangi bir şekilde işime yarar mı? Sınav sonucunu benim kullanabileceğim ya da onların isteyecekleri bir durum olur mu?

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