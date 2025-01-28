Sağlık fizikçisi olarak atanmak

Arkadaşlar saglik bakanlığı saglik fizikcisi olarak belirli bölümleri sayiyor.Fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği lisans eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans mezunu olan veya lisansüstü eğitiminin (yüksek lisans) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir.

Nükleer tip çalan çoğu üniversitede yok.Direk radyasyon onkojisinde yüksek yapsak yani saglik fiziginde sayılır mi? Ve bölümün yurtdişi iş imkanı var mi