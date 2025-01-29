Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


29 Ocak 2025 00:22
İBB Sözlü Mülakat
Arkadaşlar merhaba İbb'nin memur alımı için sözlü mülakatına hazırlanıyorum.Sözlü mülakat konularına çalışırken detaylı mı yoksa genel mi çalışmalıyım karar veremedim daha önce sözlü mülakata giren varsa yardımcı olabilir mi?

Çok Yazılan Konular

Üniversite İdari Personeli Tayin Sorunu13b-4 HAKKINDA YARDIM EDER MİSİNİZSDS %120 TAVAN NET ÜCRETBelediyelerden memur kadrosu karşılıklı geçiş işlemiİstanbulda en yüksek sds veren belediyeİBB memur alımı için dilekçeThs kadrosunun yönetici olmasıMüdür vekalet ücreti hk.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2024 Naklen Atama Kontenjanları

Sözlük

Aynat beynat 2 ateşini yolla bana 2 güne bir atasözü bırak 1 zinhar 2 dede korkut sözleri 1 otobüs yolculugu 3 nergis 3 Çözen kazanır 1 Espresso makinesi 1 entrysi olmayan konular 4

Son Haberler

Fatih Portakal: Barış Pehlivan'ın izinsiz yayınlaması doğru değil!Adaylık Süresi İçinde Görevden Uzaklaştırılan Aday Memurun Asaleti Yapılır mı?29 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıklarıManisa'da eğitim faaliyeti sırasında 2 asker yaralandıBeyaz Saray: ABD'ye kaçak giren herkes suçlu kabul edilecek

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları