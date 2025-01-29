Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


29 Ocak 2025 00:33
Acil Yardım
Arkadaşlar eğitim dışı ama bi sorum olacaktı. eşimle görev yerimize dönüşte dönüşümlü olarak aracımızı kullanıcaz, ehliyetimde kızlık soyadım var sıkıntı olur mu sizce? yeni evlendiğim için fırsat olmamıştı da.

Nergis3467
Aday Memur
29 Ocak 2025 00:34
ehliyetimde soyadı değişikliği için fırsatım olmamıştı.
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