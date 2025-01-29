Acil Yardım

Arkadaşlar eğitim dışı ama bi sorum olacaktı. eşimle görev yerimize dönüşte dönüşümlü olarak aracımızı kullanıcaz, ehliyetimde kızlık soyadım var sıkıntı olur mu sizce? yeni evlendiğim için fırsat olmamıştı da.

Arkadaşlar eğitim dışı ama bi sorum olacaktı. eşimle görev yerimize dönüşte dönüşümlü olarak aracımızı kullanıcaz, ehliyetimde kızlık soyadım var sıkıntı olur mu sizce? yeni evlendiğim için fırsat olmamıştı da.