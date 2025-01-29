KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


29 Ocak 2025 00:51
dış kaynak astsubay için gerekli belgeler
diplomanın aslı yerine e devletten çıkarılan belge kabul edilir mi?

Timuç1n
Aday Memur
29 Ocak 2025 00:51
.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

dış kaynak astsubay için gerekli belgeler

Sözlük

İyi geceler sözlük 1 güne bir atasözü bırak 1 bir gün gideceğini/biteceğini bilmek 4 Deepseek 3 suç uydurmak 2 kuzu eti vs dana eti 2 uyuyamama nedenleri 2 Espresso makinesi 1 mutsuzken de gülebilmek 1 nergis 3

Son Haberler

Fatih Portakal: Barış Pehlivan'ın izinsiz yayınlaması doğru değil!Adaylık Süresi İçinde Görevden Uzaklaştırılan Aday Memurun Asaleti Yapılır mı?29 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıklarıManisa'da eğitim faaliyeti sırasında 2 asker yaralandıBeyaz Saray: ABD'ye kaçak giren herkes suçlu kabul edilecek

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları