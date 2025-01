Unvan değişikliği boşanma tayini

öncelikle şunu söyleyeyim biz o yönetmeliğiğe tabi değiliz çünkü bizim sınıfın tabi olduğu yönetmelik değil yönerge ve ondan bağımsız yönergemiz sağlık bakanlığı sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı harici personelin atama ve yer değiştirme usul ve esaslarına ilişkin yönergedir ve burada bize verilen süre 3 ay değil 1 yıldır bu konudan yana rahat olun ben de teknik hizmetler sınıfıyım unvan değişikliği ile geldim muhtemeln aynı sınanvda atandık bir de bakanlığı aradığınızda diğer hizmetler sınıfı atama daire başkanlığına bağlanackasınız bizim bağlı olduğumuz daire budur bu arada branşınız ne bilmiyorum ama muh.mimar avukat gibi bir kaç branşın atamasını bakanlık kendisi yapıyor ama diğer branşları iki il sağlık yapar yani sizin konu direkt bakanlıkta yapılacak bir işlem direkt orayla iletişim kurun bir de son olarak kişisel tavsiyem ve görüşümdür sağlık bakanlığı bizim yönergeyi de her an değiştirip 3 ay 6 ay gibi bir süreye indirebilir o yüzden bir an önce başvurunuzu yapın derim hem bakanlık siz ve ben gibi arkadaşlar için bir daha böy le bir karışıklığa mahal vermeden bir ilan metni çıkarır umarım da başka arkadaşlar bunu yaşamaz.