Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Ocak 2025 08:46
Unvan değişikliği boşanma tayini

Arkadaşlar selam unvan değişikliği ile veri hazırlama kadrosundan bilgisayar teknikerliği ne geçtim ve bu sebeple yeni bir ile geçiş yaptım nerdeyse bu yerde 1 yıldır çalışıyorum unvan degisikligi için 2 yıl çalışma şartı var ama eşimden boşandım ailemin yanına 2 yılım dolmadan dönebilir miyim acaba. Hizmet sınıfım teknik hizmetler şimdiden yanıtları iz için teşekkür ederim


Muhammed1234567
Aday Memur
29 Ocak 2025 12:29

?


ŞAİR-HEMŞİRE52
Aday Memur
29 Ocak 2025 15:05

mrb ben şu an boşandım tayin dilekçem istediğim yere gitti onlar da sınav ilan metni ile yönerge arasında ikileme düşüp bakanlığa görüş sormuşlar ordan cevap bekleniyor ama kanatimce atama yönergesi sınav ilan metninin üzerinde bir hukuki metindir bence olumlu olur. Yine de siz de bizim daireyi (diğer hizmet sınıfları atama daire başkanlığını) arayıp sorabilirsiniz


Muhammed1234567
Aday Memur
29 Ocak 2025 19:16

Teşekkür ederim maalesef arıyorum açan olmuyor boşanma tayini 1 yıl içersinden 3 aya düşmüş o yüzden kritik bir noktadayim zaman acisindan sizin yanıt aldığınızda yazarmisiniz

ŞAİR-HEMŞİRE52, 2 gün önce

mrb ben şu an boşandım tayin dilekçem istediğim yere gitti onlar da sınav ilan metni ile yönerge arasında ikileme düşüp bakanlığa görüş sormuşlar ordan cevap bekleniyor ama kanatimce atama yönergesi sınav ilan metninin üzerinde bir hukuki metindir bence olumlu olur. Yine de siz de bizim daireyi (diğer hizmet sınıfları atama daire başkanlığını) arayıp sorabilirsiniz


Muhammed1234567
Aday Memur
29 Ocak 2025 19:17

Bu arada siz hangi sinifsiniz unvan degymi yaptiniz


ŞAİR-HEMŞİRE52
Aday Memur
30 Ocak 2025 09:00

öncelikle şunu söyleyeyim biz o yönetmeliğiğe tabi değiliz çünkü bizim sınıfın tabi olduğu yönetmelik değil yönerge ve ondan bağımsız yönergemiz sağlık bakanlığı sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı harici personelin atama ve yer değiştirme usul ve esaslarına ilişkin yönergedir ve burada bize verilen süre 3 ay değil 1 yıldır bu konudan yana rahat olun ben de teknik hizmetler sınıfıyım unvan değişikliği ile geldim muhtemeln aynı sınanvda atandık bir de bakanlığı aradığınızda diğer hizmetler sınıfı atama daire başkanlığına bağlanackasınız bizim bağlı olduğumuz daire budur bu arada branşınız ne bilmiyorum ama muh.mimar avukat gibi bir kaç branşın atamasını bakanlık kendisi yapıyor ama diğer branşları iki il sağlık yapar yani sizin konu direkt bakanlıkta yapılacak bir işlem direkt orayla iletişim kurun bir de son olarak kişisel tavsiyem ve görüşümdür sağlık bakanlığı bizim yönergeyi de her an değiştirip 3 ay 6 ay gibi bir süreye indirebilir o yüzden bir an önce başvurunuzu yapın derim hem bakanlık siz ve ben gibi arkadaşlar için bir daha böy le bir karışıklığa mahal vermeden bir ilan metni çıkarır umarım da başka arkadaşlar bunu yaşamaz.


Muhammed1234567
Aday Memur
30 Ocak 2025 10:51

Bilgisayar teknikeri yım teknik hizmetler sınıfı inşallah hemen başvurumu yapayim


ŞAİR-HEMŞİRE52
Aday Memur
30 Ocak 2025 11:08

siz hemen yapın durumumuz birebir aynı bakanlık umarım kısa sürede döner

Muhammed1234567, Dün

Bilgisayar teknikeri yım teknik hizmetler sınıfı inşallah hemen başvurumu yapayim


Muhammed1234567
Aday Memur
30 Ocak 2025 12:30

Hemen başvuracağım muhtemelen sizin ki benden önce sonuçlanacak yarına evraklarimi hazırladım teslim edecegim. Umarım 2 yıl çalışmanız gerekiyor demezler

ŞAİR-HEMŞİRE52, Dün

siz hemen yapın durumumuz birebir aynı bakanlık umarım kısa sürede döner


ŞAİR-HEMŞİRE52
Aday Memur
30 Ocak 2025 13:31

ben yönergenin sınav ilan metninin üzerinde olduğunu biliyorum ki boşanma olağanüstü durum diye tabir edilmiş bence olmalı hatta siz de verince haberdar ederseniz beni sevinirim siz il sağlığa veriyorsunuz onlar sizinkini direkt bakanlığa yazacak il sağlığa verdikten sonra bir iki gün sonra atama birimine sorun bakanlığa ulaşıp ulaşmadığını kontakta kalalım bakalım ne dicekelr eğer benim ki önce sonuçlanırsa haber ederim ben size


Muhammed1234567
Aday Memur
30 Ocak 2025 14:36

Elbette haber ederim fakat anlayamadigim il sağlığa mi vericem yoksa şuan çalıştığım hastaneye mi

ŞAİR-HEMŞİRE52, Dün

ben yönergenin sınav ilan metninin üzerinde olduğunu biliyorum ki boşanma olağanüstü durum diye tabir edilmiş bence olmalı hatta siz de verince haberdar ederseniz beni sevinirim siz il sağlığa veriyorsunuz onlar sizinkini direkt bakanlığa yazacak il sağlığa verdikten sonra bir iki gün sonra atama birimine sorun bakanlığa ulaşıp ulaşmadığını kontakta kalalım bakalım ne dicekelr eğer benim ki önce sonuçlanırsa haber ederim ben size


ŞAİR-HEMŞİRE52
Aday Memur
30 Ocak 2025 17:21

Ben sizi il sağlıkta çalışıyorsunuz diye düşündüm nerde çalışıyorsanız o kuruma vereceksiniz

Muhammed1234567, Dün

Elbette haber ederim fakat anlayamadigim il sağlığa mi vericem yoksa şuan çalıştığım hastaneye mi

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