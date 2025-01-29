Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Ocak 2025 09:11
Ücretsiz izin

Merhaha depresyon veya psikolojik nedenli ücretsiz izin alabilir miyim ? Şartları nedir ?

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