Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : Radore


29 Ocak 2025 10:03
Bolu grand otelde 78 kişi yangın faciasında hayatını kaybetti.

Türkiye'nin başı sağolsun.78 canımızı yitirdik.


gazanya
Daire Başkanı
29 Ocak 2025 10:08

45 yaşındayım.ilk defa Türkiye'de bu kadar insanın yanarak can verdihini gördüm.


gazanya
Daire Başkanı
29 Ocak 2025 10:09

Ölenlerin yakinlarina başsağlığı diliyorum.


gazanya
Daire Başkanı
29 Ocak 2025 10:10

Bu konu için mecliste arastirma komisyonu kurulmasına sevindim.


gazanya
Daire Başkanı
29 Ocak 2025 10:12

Bu olay sicakken ,okullarda açılınca hem kamu da hem de hem özel sektörde valiliklerin yangın tatbikatı yaptirirmasi gerekir .


gazanya
Daire Başkanı
29 Ocak 2025 10:14

Malum kış ayındayız .Yangın haberleri gelmeye devam ediyor.


gazanya
Daire Başkanı
29 Ocak 2025 10:16

Özellikle bu olay gundemdeyken kamu kuruluşlarında ve özel sektörde yangın tatbikatları ve denetimleri yaptırılmalı.


gazanya
Daire Başkanı
29 Ocak 2025 10:19

Düzeltiyorum 79 kişi hayatini kaybetti.


gazanya
Daire Başkanı
29 Ocak 2025 10:21

İzlenilmesi gereken yol,okullar açılınca yangın tatbikatlari ve yangın denetimleri bütün illerde uygulanmalı.Resmi ve özel kuruluşların hepsinde denetim yapılmalı.


gazanya
Daire Başkanı
29 Ocak 2025 10:23

Bir video izledim.Cin'de dron teknolojisi yangın söndürme de kullaniliyordu.


gazanya
Daire Başkanı
29 Ocak 2025 10:25

Deprem esnasında oluşabilecek yangınlarda dron teknolojisinden yada yapay zekadan nasıl faydalanılabilir?Bu araştırılmalı.

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