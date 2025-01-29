Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


29 Ocak 2025 10:17
Yeni ''3600 EK GÖSTERGE'' taslağı yolda.

Yeni ''3600 EK GÖSTERGE'' taslağı yolda.

Mayıs ayı sonuna kadar meclis gündemine getirilmesi planlanan taslak ile 1.dereceye inen personelin ek göstergesi 3600 'e çıktığında,bir üst görevdeki memurun ek göstergesininde 4200'e yükseltileceği belirtiliyor.Bu şekilde tüm kademelerdeki ek göstergeler sırayla artmış olacak.

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