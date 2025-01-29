Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


29 Ocak 2025 12:35
Askerlik
Askerliğiniz 01.06.2025 tarihine kadar ertelenmiştir diyorsa sene sonuna kadar yoklama hakkım var mıdır?

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Sözlük

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