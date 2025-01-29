KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


29 Ocak 2025 12:39
MSB Sözleşmeli Personel alımına ilişkin ön başvuru sonuçları
Merhaba arkadaşlar, MSB nin alımına başvuru yapan arkadaşlar var mı aranızda? ben Ankara bilgisayar mühendisliği için başvurmuştum sıralamaya girmişim sınav ücreti yatırmamız gerekiyor sanırım. Merak ettiğim daha önce MSB nin sınavına giren oldu mu? nasıl oluyor ne soruluyor? süreç baya uzun oluyormuş onu okumuştum bir yerden konu ile ilgili bilgisi tecrübesi olan arkadaşlar varsa paylaşırsa çok sevinirim

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