MSB Sözleşmeli Personel alımına ilişkin ön başvuru sonuçları

Merhaba arkadaşlar, MSB nin alımına başvuru yapan arkadaşlar var mı aranızda? ben Ankara bilgisayar mühendisliği için başvurmuştum sıralamaya girmişim sınav ücreti yatırmamız gerekiyor sanırım. Merak ettiğim daha önce MSB nin sınavına giren oldu mu? nasıl oluyor ne soruluyor? süreç baya uzun oluyormuş onu okumuştum bir yerden konu ile ilgili bilgisi tecrübesi olan arkadaşlar varsa paylaşırsa çok sevinirim

Merhaba arkadaşlar, MSB nin alımına başvuru yapan arkadaşlar var mı aranızda? ben Ankara bilgisayar mühendisliği için başvurmuştum sıralamaya girmişim sınav ücreti yatırmamız gerekiyor sanırım. Merak ettiğim daha önce MSB nin sınavına giren oldu mu? nasıl oluyor ne soruluyor? süreç baya uzun oluyormuş onu okumuştum bir yerden konu ile ilgili bilgisi tecrübesi olan arkadaşlar varsa paylaşırsa çok sevinirim