Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


29 Ocak 2025 12:58
meslekten çıkarma alan zabıta olamaz?!
bu çok saçma değil mi cezayı verirken memuriyete engel değil diyorlar zabıta alımlarında ama disiplinsizlik nedeniyle kamu kuruluşlarından çıkarılan kişi zabıta olamaz diyor? çelişki?

malikane.1999
Şube Müdürü
29 Ocak 2025 14:12
YDK ile ayrıldıysan DMK 92.maddeye göre sınavsız şekilde açıktan atama ile olamazsın ama kpss ye girip belediyenin açtığı İlanlara sivil vatandaş gibi kpss puanınla başvuru yapıp mülakatları geçersen olabilirsin. Belediyenin alım klavuzlarında yazan daha önce kurumlardan çıkarılmamış yazan yeri 657 ye tabi Kanuna göre çalışırken çıkarılmamış olmayı kastediyor. 926 yı bağlayan bir durum yok. Açıktan atama ile olmazsın zaten hiçbir kurumda olamazsın ama dediğim gibi kpss puanınla açılan alımlara başvuru yapabilirsin. Daha yeni ydk ile 6/1 yapıp ayrılan biri çevre ve şehircilik bakanlığına da atandı. Facebookta Mecburi hizmet mağdurları subay astsubay grubunda
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Şark Dönüşü eş durumumeslekten çıkarma alan zabıta olamaz?!Astsubayken meslekten ihraç edilip kpss ile sağlık bakanlığına atanmaEş durumu tayiniYeni promosyon anlaşması yapan iller var mıYan Ödeme KararnamesiOYAK garantörlüğünde Sarı Banka ek hesap

Sözlük

güne bir atasözü bırak 1 atlas 1 bakkalın önünden market poşeti ile geçmek 5 supporters 2 entrysi olmayan konular 2 küslüğü bitirmek için yeni yılı bekleyenler 2 Kaynana şekeri 3 Deepseek 3 yaşlandığını fark etmek 2 kuzu eti vs dana eti 4

Son Haberler

Mansur Yavaş açıkladı: En düşük maaş 44 bin 199 TL olduDiyarbakır'da TIR, minibüs ve 4 otomobil birbirine girdi!Tapu sahipleri dikkat! Mirasınız ellerinizden kayıp gidebilirBorsa günün ilk yarısında yükseldiAranan eski hakim Yaşar Akyıldız yakalandı

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları