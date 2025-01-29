meslekten çıkarma alan zabıta olamaz?!

YDK ile ayrıldıysan DMK 92.maddeye göre sınavsız şekilde açıktan atama ile olamazsın ama kpss ye girip belediyenin açtığı İlanlara sivil vatandaş gibi kpss puanınla başvuru yapıp mülakatları geçersen olabilirsin. Belediyenin alım klavuzlarında yazan daha önce kurumlardan çıkarılmamış yazan yeri 657 ye tabi Kanuna göre çalışırken çıkarılmamış olmayı kastediyor. 926 yı bağlayan bir durum yok. Açıktan atama ile olmazsın zaten hiçbir kurumda olamazsın ama dediğim gibi kpss puanınla açılan alımlara başvuru yapabilirsin. Daha yeni ydk ile 6/1 yapıp ayrılan biri çevre ve şehircilik bakanlığına da atandı. Facebookta Mecburi hizmet mağdurları subay astsubay grubunda

YDK ile ayrıldıysan DMK 92.maddeye göre sınavsız şekilde açıktan atama ile olamazsın ama kpss ye girip belediyenin açtığı İlanlara sivil vatandaş gibi kpss puanınla başvuru yapıp mülakatları geçersen olabilirsin. Belediyenin alım klavuzlarında yazan daha önce kurumlardan çıkarılmamış yazan yeri 657 ye tabi Kanuna göre çalışırken çıkarılmamış olmayı kastediyor. 926 yı bağlayan bir durum yok. Açıktan atama ile olmazsın zaten hiçbir kurumda olamazsın ama dediğim gibi kpss puanınla açılan alımlara başvuru yapabilirsin. Daha yeni ydk ile 6/1 yapıp ayrılan biri çevre ve şehircilik bakanlığına da atandı. Facebookta Mecburi hizmet mağdurları subay astsubay grubunda