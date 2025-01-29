KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


29 Ocak 2025 14:30
MSB Sivil Memur Alımı Hakkında

1000 kişilik personel alımı başvuruları sonuçlanmış da PERTEM'e girdiğimde tercihlerim kısmında sınav yeri Mamak/ANKARA diyor ama sınav sonuç ve açıklamalar kısmı boş gözüküyor. Yukarıda sınav giriş belgesi ve gerekli belgeler butonları var ama çalışmıyor. Bu durum ne anlama geliyor ? Bilen arkadaşlar yazarsa sevinirim.

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