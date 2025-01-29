Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Ocak 2025 14:52
Yeterlilik Sınavını Geçince 1 Derece Almak

Herkese iyi çalışmalar. Daha önce a grubu kadroda yeterlilik sınavını geçip 1.derece almıştım. Daha sonra başka bir kuruma geçiş yaptım. Haliyle burada yine yardımcı olarak göreve başladım. Sorum şu ki yeni atandığım kurumda da yeterliliğimi verirsem 1 derece daha alabiliyor muyum ?

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