Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Ocak 2025 15:07
Amatör futbol kulübü başkanlığı yapılabilir mi?

arkadaslar kolay gelsin herkese, bir polis amator spor kulubu baskani olabilirmi, spor kulupleri artik genclik spor mudurlugune bagli dernek olarak islemiyor


sinyorulker
29 Ocak 2025 16:36

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