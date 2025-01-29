KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Ocak 2025 16:04
Milli Eğitim Akademisi ve Askerlik

Herkese merhaba, 2025 Haziran ayında askerlik tecilim bitecek ve uzatma şansım da yok. Temmuz ayında da Ags sınavına gireceğim ve kontenjanda olursam akademiye girmek istiyorum. Bu süreçte Akademiye girmeye hak kazanırsam tecilim bittiği için yoklama kaçağı olarak gözükme ihtimalim var mıdır ?Bu durum akademiye girmemi engeller mi

Çok Yazılan Konular

Memur öğretmenlerBir tek ben mi akademinin olumlu olduğunu düşünüyorumAkademi giriş sınavı

Sözlük

bayram telaşı 1 Selamun Aleykum sözlükteki değerli yazarlar 6 şu an çalan şarkı 3 Samsun 1 bir ölünün anı defteri. 1 ateşini yolla bana 2 suç 1 bakkalın önünden market poşeti ile geçmek 5 bir gün gideceğini/biteceğini bilmek 4 çorapla yatağa giren insan 1

Son Haberler

Kanalımıza abone olun gündemi kaçırmayınCamiye torpilli saldırı: Namazdaki cemaat büyük korku yaşadıTRT spikeri Erdoğan Arıkan'dan iyi haber geldiMilli Emlak Genel Müdürlüğüne 40 denetmen yardımcısı alınacakAnneannesini öldüren Bedirhan Şener'e istenen ceza belli oldu

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları