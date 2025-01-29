Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Ocak 2025 18:39
Komiserin devletin aracı ile her gün 50 km mesafedeki evine bırakılması

Komiseri her gün devletin otomobili devletin akaryakıtı devletin memuru (şöförü ) ile il merkezinden ilçede bulunan köy deki malikanesine günlük 50 km gidip geldiği için şikayet ettim. Önce işleme almadılar. Cimer üzerinden yazdım Soruşturma açtılar mecburen. Ama hepsi abileri dosyayı işlemden kaldırdılar. Tekrar şikayet ettim valiliğe sevk edildi. Zaten valilik yaptı işlemi. Kısır bir döngü. Şehitlerimiz devleti yaşatmak için geride yetim bıraktı ama bu komiser devleti kendi menfaati için aylarca kullandı ama kimse bi şey yapmadı. Maalesef.


umtblc
Şube Müdürü
29 Ocak 2025 18:45

2024-7 tasarruf genelgesine aykırı hareket etmiş zaten. zaten şikayetlerini yaptıysan ok yaydan çıktıysa burayada da yaz, 60 gün içinde denetçi gönderiyorlar evrakları inceliyorlar.

https://www.turkiye.gov.tr/kdk-sikayet-basvuru


Umut1903
Memur
29 Ocak 2025 18:55

Memurun görev hitamı servisinen ve ekip otosu ile eve gitmesini istemezler kendileri babasının arabası gibi her türlü òzel işlerinde kullananlar tüyü bitmemiş yetimin hakkı var unutmayın eninde sonunda çıkar


tsubasa17
Memur
29 Ocak 2025 19:52
Kendimi övmek için söylemiyorum ama bir dönem ben de Amir şoförlüğü yaptım şarkda. Bazen eve geç geldiğim için yemek yeme yerlerinden geçip yolu 3-5 km uzatmış oluyordum kendi cebimden araca yakıt alıyordum sırf kamu hakkıyla ahirette karşı karşıya kalmamak için. Milletteki bu genişliği anlamıyorum.
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