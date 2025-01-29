Komiserin devletin aracı ile her gün 50 km mesafedeki evine bırakılması

Kendimi övmek için söylemiyorum ama bir dönem ben de Amir şoförlüğü yaptım şarkda. Bazen eve geç geldiğim için yemek yeme yerlerinden geçip yolu 3-5 km uzatmış oluyordum kendi cebimden araca yakıt alıyordum sırf kamu hakkıyla ahirette karşı karşıya kalmamak için. Milletteki bu genişliği anlamıyorum.

Kendimi övmek için söylemiyorum ama bir dönem ben de Amir şoförlüğü yaptım şarkda. Bazen eve geç geldiğim için yemek yeme yerlerinden geçip yolu 3-5 km uzatmış oluyordum kendi cebimden araca yakıt alıyordum sırf kamu hakkıyla ahirette karşı karşıya kalmamak için. Milletteki bu genişliği anlamıyorum.