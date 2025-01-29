Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


29 Ocak 2025 18:52
"Üniversitelerde, merkezi memur alımı kapatıldı!" haber içeriği hakkında..

Merhaba arkadaşlar, mevcut düzenleme hali hazırda devam eden sözleşmeli alımları kapsıyor mu ? Tam olarak bundan sonra açıktan alımlar azalacak anlamı mı çıkarmalıyız, yoksa sadece ÖSYM tarafından yapılan merkezi atamalar için mi bu durum ?

Çok Yazılan Konular

RaporSözleşme ne zaman yenileniyorBecayiş Tek Başlık Tüm Kurumlar4b Sözleşmeli personeli geçiçi görevlendirmeSözleşmeli mühendislikten uzman kadrosu3+1 sözleşmeli personel tayin konususözleşmeliden kadroya geçen personelin tayin hakkı4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?

Sözlük

İyi geceler sözlük 1 fıstıklı baklava alamıyorlarsa fındıklı alsınlar 1 uyuyamama nedenleri 2 Deepseek 3 entrysi olmayan konular 1 Kapı arkasına konulan halı 2 tezek 1 bayram telaşı 1 bir gün gideceğini/biteceğini bilmek 4 Kıbledağ Camii 1

Son Haberler

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurul'daSilivri'de inşaat kazası: Kafasına kalas düşen işçi öldüFinansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında toplandıEskişehir'de biber gazı taşımak yasaklandıOtel faciasında skandal iddia: Yangın daha erken mi başladı?

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları