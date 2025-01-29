Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


29 Ocak 2025 19:18
ÖMK Yargı Süreci

Malumunuz ÖMK kanunu sonrası aralık ayında yayınlanan kariyer badamakları yönetmeliğinş TES ve EBS mahkemeye taşıdı? Danıştayın karar süresi/dava ile ilgili bilgisi olan var mı?

Ayrıca 20 yıllık süresi mayısta, haziranda, temmuzda dolanlara nisan ayında 2.dönem eğitim sğreci başlayacak mı?

Sağlam duyumları olanlar yazarsa seviniriz. Bilgilenmiş oluruz

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