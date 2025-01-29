KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


29 Ocak 2025 19:32
Jandarma Astsubay boy sorunu (1,66)

Arkadaşlar kpss puanım 81.9 birçok yer açıklandı hiçbir yeri kazanamadım, giremedim. Yol yordam gösterin. MSB Astsubaylığa hiç başvurmadım hava, deniz gelirmiş açıklanan puanlarla ama onda da boy 1,68 istiyor. Son günlerde jandarma astsubaylığa başvurdum sahil güvenlikte bölüm bazında alım varmış ama boy yetmiyor. 1 cm uzar mı, kalan sürede spor ve esneme ile olur mu? Çaresiz kalacağım yavaş yavaş.

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