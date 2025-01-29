Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


29 Ocak 2025 19:58
disiplinsizlik suçuyla meslekten çıkarılan özel güvenlik olabilir mi?
güvenlik kursuna yazıldım arkadaşlar meslekten çıkarılmam netleşirse havalanına vs güvenlik olurum dedim ama güvenlik soruşturma işi varmış güvenlik kartında. benim 3 ay hagb var meskun yerlerde ateş etmekten meslekten çıkarmam isteniyor. güvenlik kartı alabilir miyim? havallnında güvenlik olabilir miyim? sigorta kodumu 26 dan girerler büyük ihtimalle ?

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