iyi akşamlar. cb'nın onayladığı atama izinleri sadece merkezi alımları mı kapsıyor? sözleşmeliler de dahil mi buna? sgk'ya 250 kadro ayrılmış ve sadece icra memuru ile denetçi yardımcısı alınacakmış. doğruluğu var mıdır? bir de yılın ilk 6 ayını mı kapsıyor bu izinler tümünü mü? teşekkürler.

iyi akşamlar. cb'nın onayladığı atama izinleri sadece merkezi alımları mı kapsıyor? sözleşmeliler de dahil mi buna? sgk'ya 250 kadro ayrılmış ve sadece icra memuru ile denetçi yardımcısı alınacakmış. doğruluğu var mıdır? bir de yılın ilk 6 ayını mı kapsıyor bu izinler tümünü mü? teşekkürler.