KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


29 Ocak 2025 20:49
atama izinleri
iyi akşamlar. cb'nın onayladığı atama izinleri sadece merkezi alımları mı kapsıyor? sözleşmeliler de dahil mi buna? sgk'ya 250 kadro ayrılmış ve sadece icra memuru ile denetçi yardımcısı alınacakmış. doğruluğu var mıdır? bir de yılın ilk 6 ayını mı kapsıyor bu izinler tümünü mü? teşekkürler.

Denizoztekin
Aday Memur
29 Ocak 2025 21:09

Sözleşmeli dahil tabiki. Tasarruf var alımlar 3-5 belli


657abc657
Memur
29 Ocak 2025 21:21
kötü oldu. hayırlısı olsun.
Denizoztekin, 33 dk. önce

Sözleşmeli dahil tabiki. Tasarruf var alımlar 3-5 belli

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