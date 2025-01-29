Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Ocak 2025 21:08
tayin başvuru sayısı
il dışı tayin başvuru sayısı belli mi? kontenjanları görebiliyoruz ama kaç kişi başvurduğunu göremiyoruz galiba.

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