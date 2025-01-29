KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


29 Ocak 2025 21:22
2026 KPSS lisans ataması
Merhaba arkadaşlar , 2026 lisans atama için şimdiden çalışmaya başlamak sizce erken mi. Matematik ve Türkçe netlerim iyi. GY net olarak 43 GK 38 ile 40 net çıkartabilirim. B grubunda mülakat var mı bu konu hakkında da bilgilendirirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim..

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