2026 KPSS lisans ataması

Merhaba arkadaşlar , 2026 lisans atama için şimdiden çalışmaya başlamak sizce erken mi. Matematik ve Türkçe netlerim iyi. GY net olarak 43 GK 38 ile 40 net çıkartabilirim. B grubunda mülakat var mı bu konu hakkında da bilgilendirirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim..

Merhaba arkadaşlar , 2026 lisans atama için şimdiden çalışmaya başlamak sizce erken mi. Matematik ve Türkçe netlerim iyi. GY net olarak 43 GK 38 ile 40 net çıkartabilirim. B grubunda mülakat var mı bu konu hakkında da bilgilendirirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim..