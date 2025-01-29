Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Ocak 2025 21:40
BDDK OTOMATİK ÖDEME
Arkadaşlar iyi akşamlar. BDDK ya dilekçe yazmak istiyorum. Vakıfbank otomatik ödeme talimatlarımın iptal edilmesi ile alakalı. Daha önce bunu yapan varsa dilekçe metni hususunda bana yardımcı olabilir mi ??

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