BDDK OTOMATİK ÖDEME

Arkadaşlar iyi akşamlar. BDDK ya dilekçe yazmak istiyorum. Vakıfbank otomatik ödeme talimatlarımın iptal edilmesi ile alakalı. Daha önce bunu yapan varsa dilekçe metni hususunda bana yardımcı olabilir mi ??

Arkadaşlar iyi akşamlar. BDDK ya dilekçe yazmak istiyorum. Vakıfbank otomatik ödeme talimatlarımın iptal edilmesi ile alakalı. Daha önce bunu yapan varsa dilekçe metni hususunda bana yardımcı olabilir mi ??