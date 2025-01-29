Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Ocak 2025 21:44
Tıbbi sekreter

Çalıştığım hastanede temizlik personelleri santralde çalışıyor. İşçi statüsündeki kişiler idarede çalışıyor. Herkes her işi yapıyor? Sizin hastanenizde de böyle mi?

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