KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


29 Ocak 2025 22:22
MSB SÖZLÜ MÜLAKAT

Daha önce Milli Savunma Bakanlığının mülakatına girenler oldu mu? Nasıl soru soruyorlar acaba?Şimdiden çok teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

Kurumlarda görevlendirmeler nasıl oluyor ve başvurular hakkında yardım..Üniversitede çakılı güvenlik memuru atamaBOTAŞ mülakat

Sözlük

bir ölünün anı defteri. 3 türkçe 1 güne bir atasözü bırak 1 otobüs yolculugu 1 oğluna gelin olarak güzel kız arayan anne 2 atlas 2 Ölü Ozanlar Derneği 1 nazenin 3 Yaprak baskısi 1 her cümlenin sonuna küfür ekleyen erkek 1

Son Haberler

Bartın'daki sahte rapor operasyonunun detayları ortaya çıktıEkonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif, Genel KuruldaBakanlık uyardı: İşte taklit ve tağşiş yapılan yeni ürünlerTunceli'de bir ilçede şap karantinasıTarım işçisi yevmiyeleri bin lira oldu

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları