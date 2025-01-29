Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Ocak 2025 22:42
iller arası samsun tercih verenler(hemşire)

merhaba iller arasında samsun gazi devlet hastanesini tercih eden hemşire arkadaşlara sorumdur kaç puan ile tercih ettiniz.19756 hizmet puanım var gelir mi çok merak ediyorum 3 kişi alacaktı.

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