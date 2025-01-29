Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Ocak 2025 22:45
GİH memuru Hafta sonu başlama yapmamasından dolayıırapor

Öncelikle selamun aleyküm. Düşüp belimi yere çarptığım için bir kaç gün doktor raporu aldım. Cuma günü raporumun son günüydü. Cumartesi pazar izinli günler olduğu için pazartesi görev yerime gittim. Cumartesi işe başlamadığım için rapor tutuldu. Valilik tarafından 32 ilçeye bu konu ile ilgili sivil memurlar için yazı yazılmasına rağmen yönetmelikte yazmasına rağmen kanun yönetmelikten üstündür ben kanunu uygularım diyerek hakkımda işe gelmemekten rapor tutuldu. 1-) zaten hafta sonu izinliyim 2-) izin yada rapor bitimi bayrama resmi tatile denk gelse yinede çağıracaklar mı 3-) şimdiye kadar kaç defa sağlık yıllık izin kullandım hafta sonlarını da hesaplayıp izne çıktım pazartesi başlama yaptım hiç bir sorun olmadı

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