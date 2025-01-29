Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Ocak 2025 22:45
Gih memuruyum hafta sonu başlama yapmamaktan dolayı rapor tanzim edildi

Öncelikle selamun aleyküm. Düşüp belimi yere çarptığım için bir kaç gün doktor raporu aldım. Cuma günü raporumun son günüydü. Cumartesi pazar izinli günler olduğu için pazartesi görev yerime gittim. Cumartesi işe başlamadığım için rapor tutuldu. Valilik tarafından 32 ilçeye bu konu ile ilgili sivil memurlar için yazı yazılmasına rağmen yönetmelikte yazmasına rağmen kanun yönetmelikten üstündür ben kanunu uygularım diyerek hakkımda işe gelmemekten rapor tutuldu. 1-) zaten hafta sonu izinliyim 2-) izin yada rapor bitimi bayrama resmi tatile denk gelse yinede çağıracaklar mı 3-) şimdiye kadar kaç defa sağlık yıllık izin kullandım hafta sonlarını da hesaplayıp izne çıktım pazartesi başlama yaptım hiç bir sorun olmadı


Memurhaps
Şube Müdürü
30 Ocak 2025 07:47

Başlama yaptığını bildirmek görünmek gerekir .o yüzden tutmuştur.amirle ters düşersen açık ararlar


Patron El Patrona
Aday Memur
30 Ocak 2025 08:05

Bu gih'ler kendini çok akıllı sanıyor. Düşmüş belini yere çarpmış, raporunu da cumaya denk getirmiş. Bir de bunu hep yapıyormuş. Amir kesin buna böyle keyfi rapor almamasını söylemiştir ama bu takmamıştır. 3 gün işe gel 4 gün tatil yap, yıllık izin kullanmadan memlekete git gel. Babanın en akıllı uşağı sensin.


Yasin bambi
Aday Memur
30 Ocak 2025 09:29
sen kimsin kardeş maaşı cebinden mi çıkıyor sana ne zoruna giden ne fırsat olsa kendin daha beterini yaparsın sana mı düştü bunu yazmak
Patron El Patrona, 3 saat önce

Bu gih'ler kendini çok akıllı sanıyor. Düşmüş belini yere çarpmış, raporunu da cumaya denk getirmiş. Bir de bunu hep yapıyormuş. Amir kesin buna böyle keyfi rapor almamasını söylemiştir ama bu takmamıştır. 3 gün işe gel 4 gün tatil yap, yıllık izin kullanmadan memlekete git gel. Babanın en akıllı uşağı sensin.


Yasin bambi
Aday Memur
30 Ocak 2025 09:32
mevzuatı bilmediğin belli bu arkadaşı cumartesi günü çağırırsa görev listesinde göstermek zorunda bunu da hafta içi çalışma karnesine izin vererek telafi etmek zorunda eğer ki çalıştığı ilçe de olup olmadığını bilmek istiyorsa ekip gönderir baktırır bilip bilmeden konuşmamak gerek ayrıca polis arkadaşlar izin ya da rapor birimi o gün ekibine grubuna dahil oluyor mu ki zurnanın son deliği sivil memurlara laf ediyorsunuz rapor ya da izin biti mi o gün çalışmayan polis arkadaşlar bile gelmiyor bunu herkes biliyor
Memurhaps, 3 saat önce

Başlama yaptığını bildirmek görünmek gerekir .o yüzden tutmuştur.amirle ters düşersen açık ararlar


Yasin bambi
Aday Memur
30 Ocak 2025 09:35
Mustafa kardeş sendikanın avukatları bu konuyla ilgilencektir yazı da var zaten yasal olarak rütbeli kişi ile ilgili işlem başalatılır merak etme ceza almazsın

MustafaAydogdu02
Aday Memur
30 Ocak 2025 09:58

Bilader ne boş adamsın sen ya. Hastane giriş çıkışım çektiğim röntgenler hastanede mevcut. 1.5 yıldır aldığım ilk rapor. Sürekli yaptığım şey yıllık izinlerimi hafta sonına göre ayarlamak. Gih lerle problemin var demek ki. Keyfimizden gih olmadık. Yarın bir gün ciddi sağlık sorunları geçirip aktif çalışmaya elverişli olmadığında inşallah sen gihler gibi kendini akıllı zannedip böyle şeyler yapmazsın.

Patron El Patrona, 3 saat önce

Bu gih'ler kendini çok akıllı sanıyor. Düşmüş belini yere çarpmış, raporunu da cumaya denk getirmiş. Bir de bunu hep yapıyormuş. Amir kesin buna böyle keyfi rapor almamasını söylemiştir ama bu takmamıştır. 3 gün işe gel 4 gün tatil yap, yıllık izin kullanmadan memlekete git gel. Babanın en akıllı uşağı sensin.


MustafaAydogdu02
Aday Memur
30 Ocak 2025 10:00

Amirimi seviyorum sıkıntım yok :)

Memurhaps, 3 saat önce

Başlama yaptığını bildirmek görünmek gerekir .o yüzden tutmuştur.amirle ters düşersen açık ararlar

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