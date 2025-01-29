Gih memuruyum hafta sonu başlama yapmamaktan dolayı rapor tanzim edildi

sen kimsin kardeş maaşı cebinden mi çıkıyor sana ne zoruna giden ne fırsat olsa kendin daha beterini yaparsın sana mı düştü bunu yazmak

sen kimsin kardeş maaşı cebinden mi çıkıyor sana ne zoruna giden ne fırsat olsa kendin daha beterini yaparsın sana mı düştü bunu yazmak