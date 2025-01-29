Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


29 Ocak 2025 23:00
SGK'da çalışan arkadaşlar

Sosyal medyada SGK için 250 personel izni çıktığı,bunun da sadece icra memuru ve denetmen yardımcısı olarak değerlendirileceği bilgisi dolaşıyor. sendika başkanına insan kaynaklarından bilgi verilmiş. bunun doğruluğu konusunda bilgi sahibi olan var mı? sadece emekli olanın yerine bile alınsa 1 kişi bile mi büro personeli ihtiyacı yok? Belki burda çalışan arkadaşların kulağına çalınmıştır bir şeyler.

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