askere giden personelin görevlendirmesi iptal olur mu?

Herkese merhaba arkadaslar. ben bir üniversite de 13 b 4 maddesi ile kadromdan farkli bir ilceye gorevlendirildim. askere giderken sozlesme Fesih edliyormus Geri dondugumde kadromun oldugu yerde mı yoksa tekrar ayni yere mi gorevlendirilirim.

Herkese merhaba arkadaslar. ben bir üniversite de 13 b 4 maddesi ile kadromdan farkli bir ilceye gorevlendirildim. askere giderken sozlesme Fesih edliyormus Geri dondugumde kadromun oldugu yerde mı yoksa tekrar ayni yere mi gorevlendirilirim.