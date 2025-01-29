Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35



Becayiş istiyor
29 Ocak 2025 23:09
askere giden personelin 13 b 4 gorevlendirmesi iptal olur mu?
Herkese merhaba arkadaslar. ben bir üniversite de 13 b 4 maddesi ile kadromdan farkli bir ilceye gorevlendirildim. askere giderken sozlesme Fesih edliyormus Geri dondugumde kadromun oldugu yerde mı yoksa tekrar ayni yere mi gorevlendirilirim.

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