Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Ocak 2025 00:06
ünvan değişikliği

merhaba arkadaşlar, bilgisi olan lütfen bana yardımcı olsun. bır belediyede 6 yıllık ekonomistim , tayinim daha kolay olsun diye 2 yıllık veterinerlik ve laborant bölümünü bitirdim . Ünvan değişikliği sınavı bize tebliğ edildi bende yazılı dilekçeyle girmek istediğimi bildirdim ama belediye başkanı ünvan değişikliği yapmayacağını söylüyor. geçmek istediğim kadro veterinerlik ve laborant teknikerliği ama sağlık hizmetleri kadrosunda 2 adet biyolok kadrosu boş. belediye meclisinde kadro tahsisi yapılmadan yani biyolok kadrosu veteriner teknikerliğine çevrilmeden ve başkanında onayı olmadan ünvan değişikliği sınavına girip başarı olduktan sonra kadrom verilmese bile teknikerlik haklarını alabilirmiyim . bilgisi olan yardımcı olursa minnettar kalırım. şimdiden teşekkürler

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