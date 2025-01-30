Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


30 Ocak 2025 00:19
"Üniversitelerde, merkezi memur alımı kapatıldı!" haber içeriği hakkında..

Merhaba arkadaşlar, site ana sayfasında yayınlanan https://www.memurlar.net/haber/1125834/universitelerde-merkezi-memur-alimi-kapatildi.html

linkindeki habere ilişkin; mevcut düzenleme hali hazırda devam eden sözleşmeli alımları kapsıyor mu ? Tam olarak bundan sonra açıktan alımlar azalacak anlamı mı çıkarmalıyız, yoksa sadece ÖSYM tarafından yapılan merkezi atamalar için mi bu durum ?

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