Mukayitlik yapmak istemiyorum

kim yapacak kardeş kim yapacak herkes senin gibi desin o zaman ben anlamam ben yapamam sen işine dört elle sarılıp işlerini yapmaya başla şimdiden savcı tepene cökmesini bekleme işi yapmak için sen birşeyleri gözden kaçır bak sana savcı nasıl öğretir işini artık mukayitsin bunu anla ve işini yap.sana akıl veren olur bilmemezlikten gel eksik yap yanlış yap der onların sözünü dinlersen savcı öğretir amire ben yapamıyorum de diyenleri dinlersen amir öğretir o öğretmezse gelir müdür öğretir her yerde calıstım yapamam demedim sonra gereken yere geçtim hiç itiraz etmedim verilen iş neyse yaptım hiç kafam ağrımadı bu meslekta sende öyle yap.sen bu kursa gittin ise 2 günde olza gitmişsin sen bu işten anlamıyor olsan seni oraya oturtmazlar sana yol gösterecek vardır orda bilmediğini öğren ve bölgene hükmet

kim yapacak kardeş kim yapacak herkes senin gibi desin o zaman ben anlamam ben yapamam sen işine dört elle sarılıp işlerini yapmaya başla şimdiden savcı tepene cökmesini bekleme işi yapmak için sen birşeyleri gözden kaçır bak sana savcı nasıl öğretir işini artık mukayitsin bunu anla ve işini yap.sana akıl veren olur bilmemezlikten gel eksik yap yanlış yap der onların sözünü dinlersen savcı öğretir amire ben yapamıyorum de diyenleri dinlersen amir öğretir o öğretmezse gelir müdür öğretir her yerde calıstım yapamam demedim sonra gereken yere geçtim hiç itiraz etmedim verilen iş neyse yaptım hiç kafam ağrımadı bu meslekta sende öyle yap.sen bu kursa gittin ise 2 günde olza gitmişsin sen bu işten anlamıyor olsan seni oraya oturtmazlar sana yol gösterecek vardır orda bilmediğini öğren ve bölgene hükmet