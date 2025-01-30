Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Ocak 2025 01:35
Mukayitlik yapmak istemiyorum

8 yıllık memurum. Zamanında 6 sene önce kadar Dandik bi 5 günlük mukayit lik kursuna gönderdiler. 2 gün gittim. Daha sonra polis merkezlerinde Genelde hep dışarıda çalıştım ara ara da karakolda nöbet tuttum. Şimdi mükayit arkadaş sube değiştirince beni mukayyit olarak yazmışlar. Mükayitlikten anlamadığımı çat pat tutanak ve ifade aldığımı genelde dışarıda çalıştığımı söyledim önce grup amirine, daha sonra karakol amirine ancak birşey değişmedi. Ben bilmediğim ve sevmediğim bir işi yapmak istemiyorum. Ben ekibi dışarı polisliği nöbet tutmayı seviyorum. Bu konu ile alakalı ne yapabilirim? Yardım ederseniz çok sevinirim


Polis0113
Aday Memur
30 Ocak 2025 01:42

Okuyan arkadaşlar akıl verirse çok minnettar kalırım.


power-34
Aday Memur
30 Ocak 2025 02:24
Zorla güzellik olmaz, yapmak istemiyorsan illa yapan bulunur devletin işi bi şekilde yürür, bileni yapanı bulur karakol amiri sen dert etme kendine yapmak istemiyorsan yapma tavrını koy ve yapamayacağını usulen anlat çözülür
Polis0113, 9 saat önce

Okuyan arkadaşlar akıl verirse çok minnettar kalırım.


Küçük polis
Şef
30 Ocak 2025 03:38

Beni de mukayit yaptıklarında zoruma gitmişti. Sonradan alıştım. İyi ki de devam etmişim. Kardeşim yaz çiz gönder. Dışarı polisliği bitti. İt köpekle uğraşacağına otur koltuğunda al ifadeyi yap yazışmalarını yap 3 ü 1 arada nescafeni bak keyfine...


Polis0113
Aday Memur
30 Ocak 2025 04:18

Yok devrem benim kafa kaldırmıyor bilgisayar işlerini. İt kopuk sokak polisliği nöbet benim iş


Polis0113
Aday Memur
30 Ocak 2025 04:19

Amir daha önce karakolda çalışmış ifade almayı tutanak tutmayı biliyorsun sen yapacaksın illa diyor. Çözüm ne? Amirle konuştum idare et diyor başka bişey demiyor. Görev listesinde de mukayyit yazıyor..

power-34, 8 saat önce
Zorla güzellik olmaz, yapmak istemiyorsan illa yapan bulunur devletin işi bi şekilde yürür, bileni yapanı bulur karakol amiri sen dert etme kendine yapmak istemiyorsan yapma tavrını koy ve yapamayacağını usulen anlat çözülür

Patron El Patrona
Aday Memur
30 Ocak 2025 08:09

Amirler sana bir rapor döşer, verilen emri yerine getirmemek, üstlerini dinlememek, üstlerine karşı gelmek vs vs. ne varsa yazar. Bu yazdıklarının her birisi ayrı dava konusu oluyor. Ondan sonra yazarsın buraya, beyler amir bana böyle bir rapor tuttu hakkı var mı diye. Ondan sonra 8 farklı karakola ifade vermeye giderken anlarsın nelere hakkı olduğunu.


mr07
Aday Memur
30 Ocak 2025 10:13

Bi sure idare et. Sonra yine soyle amirine. Yapmiyorum diyerek restlesmek sana zarar verir


buralarda925
Aday Memur
30 Ocak 2025 10:21
kim yapacak kardeş kim yapacak herkes senin gibi desin o zaman ben anlamam ben yapamam sen işine dört elle sarılıp işlerini yapmaya başla şimdiden savcı tepene cökmesini bekleme işi yapmak için sen birşeyleri gözden kaçır bak sana savcı nasıl öğretir işini artık mukayitsin bunu anla ve işini yap.sana akıl veren olur bilmemezlikten gel eksik yap yanlış yap der onların sözünü dinlersen savcı öğretir amire ben yapamıyorum de diyenleri dinlersen amir öğretir o öğretmezse gelir müdür öğretir her yerde calıstım yapamam demedim sonra gereken yere geçtim hiç itiraz etmedim verilen iş neyse yaptım hiç kafam ağrımadı bu meslekta sende öyle yap.sen bu kursa gittin ise 2 günde olza gitmişsin sen bu işten anlamıyor olsan seni oraya oturtmazlar sana yol gösterecek vardır orda bilmediğini öğren ve bölgene hükmet

paltolu
Aday Memur
30 Ocak 2025 10:35

EEE başka neler yaparlar?

Patron El Patrona, 3 saat önce

Amirler sana bir rapor döşer, verilen emri yerine getirmemek, üstlerini dinlememek, üstlerine karşı gelmek vs vs. ne varsa yazar. Bu yazdıklarının her birisi ayrı dava konusu oluyor. Ondan sonra yazarsın buraya, beyler amir bana böyle bir rapor tuttu hakkı var mı diye. Ondan sonra 8 farklı karakola ifade vermeye giderken anlarsın nelere hakkı olduğunu.

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