Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Ocak 2025 01:35
MUKAYİTLİK ZORLA MI? YARDIM.

8 yıllık memurum. Zamanında 6 sene önce kadar Dandik bi 5 günlük mukayit lik kursuna gönderdiler. 2 gün gittim. Daha sonra polis merkezlerinde Genelde hep dışarıda çalıştım ara ara da karakolda nöbet tuttum. Şimdi mükayit arkadaş sube değiştirince beni mukayyit olarak yazmışlar. Mükayitlikten anlamadığımı çat pat tutanak ve ifade aldığımı genelde dışarıda çalıştığımı söyledim önce grup amirine, daha sonra karakol amirine ancak birşey değişmedi. Ben bilmediğim ve sevmediğim bir işi yapmak istemiyorum. Ben ekibi dışarı polisliği nöbet tutmayı seviyorum. Bu konu ile alakalı ne yapabilirim? Yardım ederseniz çok sevinirim


Polis0113
30 Ocak 2025 01:42

Okuyan arkadaşlar akıl verirse çok minnettar kalırım.


power-34
Aday Memur
30 Ocak 2025 02:24
Zorla güzellik olmaz, yapmak istemiyorsan illa yapan bulunur devletin işi bi şekilde yürür, bileni yapanı bulur karakol amiri sen dert etme kendine yapmak istemiyorsan yapma tavrını koy ve yapamayacağını usulen anlat çözülür
Polis0113, 52 dk. önce

Okuyan arkadaşlar akıl verirse çok minnettar kalırım.

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