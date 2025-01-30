Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Ocak 2025 05:14
İntibak öğrenim durumu sonrası emsal karar

Öncelikle merhabalar hayırlı geceler. 2006 yılında sgklı olarak sigortam başladı , 2009 yılında 15 ay askerlik görevimi ifa ettim. Daha sonra 2018/4. Ayında açıktan lise öğrenimimi tamamladım, 2019/1. Ayında memur olarak atandım yine 2022/6.ayında önlisans öğrenimini tamamladım, intibak işlemi için çalıştığım kuruma dilekçe yazdım fakat benimle işe başlayan aynı şartlardaki arkadaşlarımdan 2 kademe eksik aldım. Konuyu o dönem idari personelle görüştüm memuriyete girmeden önceki boşluk 2 yıldan kısa olduğu için diğer arkadaşların gibi alamazsın dedi, ama anlamadığım madem askerlik memuriyetten sayılıyor benim başlangıcımı oradan sayamıyorlar mı yani tekrardan itiraz etsem askerlik konusu birşey değiştirir mi sizce


gpekcann
Aday Memur
30 Ocak 2025 05:16

Şunuda ekleyim şuan derece kademem 7/1 her yılın 4. Ayında terfi alıyorum

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