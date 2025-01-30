KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


30 Ocak 2025 05:45
Edebiyat mezunuyum jandarma subay veya tsk'de subay olabilir miyim

Yardımcı olabilecek var mı

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