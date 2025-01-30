Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


30 Ocak 2025 07:30
MEB Eğitim Kurulları İle Zümre Yönergelerinde Değişiklik Yaptı

MEB Eğitim Kurulları İle Zümre Yönergelerinde Değişiklik Yaptı. Zümre başkanlarına da okul müdürüyle beraber denetim yetkisi getirildi.

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