Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Ocak 2025 09:05
Yıllık İzin Hakkıan Sahip Miyim?

Merhabalar, 15 Mayıs 2024'te sözleşmeli personel olarak ilk atamam gerçekleştirildi. Daha öncesinde başka bir bakanlıkta aynı ünvanda kadrolu memurdum. Ordan istifa edip sağlığa geçtim. 1 ocak tarihi itibariyle 2025 yılı için verilmesi gereken 20 gün izinden ben faydalanabilir miyim? yoksa 1 yılın dolmasını mı beklemeliyim?


ŞAİR-HEMŞİRE52
Aday Memur
30 Ocak 2025 09:26

imzaladığınız sözleşme metnini personel işlerinden bir nüshasını isteyin orda yazıyorssa kullnılır


cozayy
Aday Memur
30 Ocak 2025 09:29

Merhaba, askerlik yaptıysanız askerlik süresini de izin süre hesabına saydırabilirsiniz.


cozayy
Aday Memur
30 Ocak 2025 09:31

hatta kamuya çalıştığınız, hizmet ettiğiniz diğer süreleri de saydırabilirsiniz.

cozayy, 1 saat önce

Merhaba, askerlik yaptıysanız askerlik süresini de izin süre hesabına saydırabilirsiniz.


darksideee
Aday Memur
30 Ocak 2025 10:00

evet aynı ünvanda başka bakanlıkta çalışıp istifa edip geçtim sağlığa. o halde o süreleri saydırırsam 2025 için 20 gün izinden yararlanabilirim.. yalnız orda kadroluydum şimdi sözleşmeli bu sıkıntı olur mu?

cozayy, 1 saat önce

hatta kamuya çalıştığınız, hizmet ettiğiniz diğer süreleri de saydırabilirsiniz.

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