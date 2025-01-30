Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


30 Ocak 2025 09:10
Sosyolog Ünvanı

Arkadaşlar bende unvan değişikliği ile bilgisayar teknikeri oldum şuan son sınıf örgün sosyoloji okuyorum acaba sosyolog olarak hangi kurumlarda ne gibi işler yapıyorsunuz ben sağlık bakanlığında bilgisayar teknikeri yım suan

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