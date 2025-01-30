Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Ocak 2025 09:13
Adalet Bakanlığında işleyiş.

gerek adliye , gerek cezaevleri gerekse denetimde serbestliklerde personel sorunları olsun. kurumsal yada genel sorunlar olsun sorunların çözümü değil konunun kapatılması odaklı. bir günah kecisi bulunup ki bunların kimler oldugu yıllardır belli baskı. mobing. sorusturma ve sürgün ile cezalandırılarak diğer kisilere de örnek teskil etsin diye cezalandırılmakta. sistem mükafat yada tesekkür değil cezalandırma. sorun çözülüyor mu tabiki hayır daha çok tahrik ediyor... ve sorun büyüyerek genişliyor.. kimi intihar olayları ile sonuçlanıyor.. yetki sahipleri kendini dev aynasında görüp yılların tecrübesi olan kişilerin önerilerine kulak tıkıyor. bu arada kimi de menfaat teminine devam ediyor.. hemşericiliğe devam ediyor..

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